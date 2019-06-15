Not indiren Moodys'e Saray cevabı: Daha da fazla düşürsünler!

Oktay, Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneğinde (YOSİAD) yaptığı konuşmada Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu Surinam ve Kosta Rika ile aynı seviyeye indirmesiyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.







Oktay, "Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, ister içeriden, ister dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar, not mu düşürmek istiyorlar, düşürsünler. Her zamanki yaptıkları fırsatçılık zaten. Seçim varsa sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler, kendilerinden bekleneni yaparlar, aynen dün gece yaptıkları gibi, yapsınlar. Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır" diye konuştu.





