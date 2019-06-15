Samanyolu Haber /Ekonomi / Not indiren Moodys'e Saray cevabı: Daha da fazla düşürsünler! /15 Haziran 2019 13:38

Not indiren Moodys'e Saray cevabı: Daha da fazla düşürsünler!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır" iddiasında bulundu

SHABER3.COM

Oktay, Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneğinde (YOSİAD) yaptığı konuşmada Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu Surinam ve Kosta Rika ile aynı seviyeye indirmesiyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Oktay, "Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, ister içeriden, ister dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar, not mu düşürmek istiyorlar, düşürsünler. Her zamanki yaptıkları fırsatçılık zaten. Seçim varsa sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler, kendilerinden bekleneni yaparlar, aynen dün gece yaptıkları gibi, yapsınlar. Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır" diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:38:34