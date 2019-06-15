Samanyolu Haber /Dünya / Yoğun protestolar sonuç verdi: Hong Kong iade yasasını durdurdu /15 Haziran 2019 13:06

Yoğun protestolar sonuç verdi: Hong Kong iade yasasını durdurdu

Hong Kong'un lideri Carrie Lam, zanlıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmaya yönelik yasa tasarısının askıya alındığını duyurdu.

SHABER3.COM

Hong Kong'un lideri Carrie Lam, yoğun protestolara yol açan zanlıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmaya yönelik yasa tasarısının askıya alındığını duyurdu.

Hong Kong'da Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösterdiğinden kuşkulanılan kişilerin Çin makamlarına teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı dev bir protesto dalgası başlatmıştı. Carrie Lam, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısının ertelendiğini duyurdu. Pekin yönetimine bağılığıyla bilinen özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'un lideri Lam, "Hükümet tasarıyı askıya almaya karar verdi" ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarıya karşı çıkanlar, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan, uluslararası standartlardan uzak ve muhalifleri takibat altına alan hukuk sistemi içinde haklarını aramak zorunda bırakılacağını dile getiriyor.

Hong Kong 1997 yılında İngiltere tarafından Çin’e iade edilmesinden bu yana, özel idare adı altında özerk bir konuma sahip. Yaklaşık 7 milyon insanın yaşadığı Hong Kong’da, Çin Halk Cumhuriyeti’nin aksine basın ve gösteri özgürlüğü uygulanıyor.

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