Kaftancıoğlu yorumu: Yakışmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğrafı, bir tesettür giyim mağazasının internet sitesinden alınan fotoğrafla montajlanarak servis edildi. Kaftancıoğlu fotomontajlı fotoğrafı paylaşarak duruma "şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında" diye tepki gösterdi.







CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok.Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle, her renge saygı duymak zorundasınız. Yakışmış:)" dedi.





Başörtülü kadın fotoğrafı bir moda markasının sitesinden alınmış:



