Egemen Korkmaz Süper Lige döndü









İlk olarak Gençlerbirliği'nin yetenekli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Medipol Başakşehir, bu kez savunmaya önemli bir takviye için önemli adımlar attı.





BAŞAKŞEHİR, EGEMEN İLE ANLAŞTI

Başakşehir, Türkiye'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan daha sonra İsviçre'de Wil 1900 takımında forma giyen Egemen Korkmaz ile masaya oturdu. Başakşehir, 34 yaşındaki defans oyuncusu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.





Başakşehirden bir transfer daha





Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla büyük kulüplerin listesine giren İrfan Can Kahveci'yi transfer ederek önemli bir başarıya imza attı.





Lider Başakşehir'in Egemen Korkmaz'ı transfer etmesinin ardından Galatasaray'ın gündemine gelen Yalçın Ayhan'ın takımdaki durumu merak edilirken, Başakşehir cephesinde bu konuda henüz fikir birliğine varılmadı