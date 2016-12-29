Samanyolu Haber /Spor / Egemen Korkmaz Süper Lige döndü /29 Aralık 2016 16:40

Egemen Korkmaz Süper Lige döndü

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, yeşil sahaların ardından transferde de hızlı şekilde sonuç almaya devam ediyor.

Egemen Korkmaz Süper Lige döndü



İlk olarak Gençlerbirliği'nin yetenekli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Medipol Başakşehir, bu kez savunmaya önemli bir takviye için önemli adımlar attı.

BAŞAKŞEHİR, EGEMEN İLE ANLAŞTI
Başakşehir, Türkiye'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan daha sonra İsviçre'de Wil 1900 takımında forma giyen Egemen Korkmaz ile masaya oturdu. Başakşehir, 34 yaşındaki defans oyuncusu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Başakşehirden bir transfer daha

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla büyük kulüplerin listesine giren İrfan Can Kahveci'yi transfer ederek önemli bir başarıya imza attı.

Lider Başakşehir'in Egemen Korkmaz'ı transfer etmesinin ardından Galatasaray'ın gündemine gelen Yalçın Ayhan'ın takımdaki durumu merak edilirken, Başakşehir cephesinde bu konuda henüz fikir birliğine varılmadı
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  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
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