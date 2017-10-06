Nobel Barış ödülü sahibini buldu

Nobel heyeti, ICAN'i 'Nükleer silahsızlanma için yürütülen sivil toplum girişimlerine öncülük eden yapı' olarak niteledi. Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, "ICAN, bu ödülü nükleer silahların yol açabileceği insani felaketlere dikkat çekmek için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla alıyor" diye konuştu.





Geçtiğimiz yıl Nobel Komitesi Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u onurlandırdı. Santos, "Ülkede 50 yıldan fazla süredir iç savaşı sona erdirmek için yaptığı kararlı çabalar" nedeniyle ödüle layık görülmüştü. Ödül yaklaşık 940.000 Euro'ya denk geliyor.





ICAN'IN FAALİYETLERİ





ICAN Genel Sekreteri, İsveç'li Beatrice Fihn, 34 yaşında. Cenevre'deki ofis yalnızca dört kişiden oluşuyor ve hepsi 35 yaşın altında. ICAN'ın ittifakı ama daha da büyük. Yıllardır 450 barış grubu ve organizasyonu silahsızlanmaya karşı mücadele veriyor.





60'dan fazla ülkede 200'ün üzerinde organizasyonla birlikte çalışan ICAN, nükleer silahların hiç bir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören bir anlaşmanın derhal imzalanması için çalışmalar yürütüyor.

Çalışmalarına 2007 yılında başlayan ICAN, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın genişletilmesi çabalarının başarısız olması üzerine kurulmuştu.

ICAN'in bugüne kadarki en büyük başarısı ise bu yıl, 7 Temmuz'da geldi. Birleşmiş Milletler 122'ye karşı 1 oyla 'Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı kabul etti. Bu anlaşma, nükleer silahların geliştirilmesini, üretimini, stoklanmasını, satın alınmasını ve nükleer testleri yasaklıyor.

ICAN bu anlaşmayı, "Büyük bir tehdit haline gelen kitle imha silahlarını kategorik olarak yasa dışı ilan enden tarihi bir anlaşma" olarak niteliyor.

Nükleer silahların üretimini, bulundurulmasını, kullanılmasını ve depolanmasını yasaklamak isteyen bu anlaşmaya içlerine Almanya da dahil olmak üzere ABD ve diğer atom silahalrı bulunduran ülkeler karşı gelmişlerdi.