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'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'
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'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'
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06 Ekim 2017 12:23
'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'
Vaiz Mehmet Sacit Arvas, sosyal medya gündemine de yansıyan biri imam, diğeri Kur'an Kursu hocası iki ağabeyin, eşi tutuklanan, kendisi için de yakalama kararı olan hamile kardeşlerine reva gördükleri zulmü çektiği videoda değerlendirdi.
'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'
Dinimizin bu gibi durumlar için koyduğu kaideleri anlatan Arvas bu kişilere yazıklar olsun dedi
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