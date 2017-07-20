Nişanyan neden cezaevinden kaçtığını açıkladı

Sevan Nişanyan hükümlü bulunduğu Foça Açık Cezaevi’ne geri dönmeyerek firar etmişti.







Agos'a konuşan Sevan Nişanyan, neden firar kararı aldığını “Bir-iki sene yatmayı göze almıştım. Üç buçuk yıl biraz yordu. Daha üç yıl vardı ve salmaya niyetleri olmadığı anlaşıldı" sözleriyle açıkladı.





Nişanyan, "cezaevinde kaldığı sürece devletin kendisini rahat bırakmayacağını sezdirdiğini" söyledi, “Sanırım gitmemi istediler. Gitmezsem canımı yakmaya devam edeceklerini sezdirdiler. TC devletinin klasik politikasıdır. Yüz yıldır değişmedi. Terörize et, kaçsınlar. Direnirsin tabii de, nereye kadar?” ifadelerini kullandı.





YURTDIŞINA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLİYOR





Agos'ta yayınlanan haberde Sevan Nişanyan, “Cezaevindeydim, artık değilim. Cezaevine dönmeyi de düşünmüyorum” dedi. Türkiye’de mi yoksa yurtdışında mı olduğu sorusunu ise, “Nerede olduğunu ben de bilemiyorum” diye yanıtlayan Nişanyan, yurtdışına çıkışıyla ilgili olarak “Darısı zulüm mağduru olan herkesin başına” ifadelerini kullandı.