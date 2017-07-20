Subayları dövmek için Muğla'dan özel işkenceci polis getirmişler

Gazeteci yazar Ahmet Nesin’in Artı Tv’deki programında 15 Temmuz’dan sonra subaylara yapılan işkenceler belgeleriyle yayınlandı.





Nesin, programın ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbeden çok daha önceden haberi olduğunu gösteren belgelerin ortaya çıkmaya başladığını anlattı. Darbe girişimi nedeniyle gözaltına alınan askerlere yapılan işkenceler de programda gündem oldu. Hüseyin Gürler isimli askerin 11 Haziran 2016 tarihinde Erdoğan’a rapor olarak darbe girişiminin arz edildiği, bir ay 4 gün önce teslim edildiğini anlatıyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün tutanağı ile bunun sabit olduğunu anlattı. İki saatlik programın ikinci bölümünde işkence delilleriyle gözler önüne serildi.





BM’YE GİDEN MEKTUPLAR VE MAHKEME TUTANAKLARI İŞKENCEYİ İSPATLIYOR





Darbe mağduru ihraç edilen bir komutanı televizyon programında konuk eden Ahmet Nesin, işkencelerle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya koydu. İşkence gören mağdurların BM’ye gönderdikleri mektuplar, mahkemelerde verdikleri ifadeler ve anlatımlarıyla konuyu gündeme getirenler, Deniz Kuvvetleri’nden ihraç edilen iki subaydı.





Programda konuşan iki subay, 65 yaşındaki Akın Öztürk’ün yüzlerce kişi içinde çırılçıplak soyularak işkence edildiğini, yapılan işkencelerin artık işkenceci polislerden bazılarının tahammül sınırlarını bile aştığını belirttiler.



