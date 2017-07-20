Subayları dövmek için Muğla'dan özel işkenceci polis getirmişler

Gazeteci yazar Ahmet Nesin’in Artı Tv’deki programında 15 Temmuz’dan sonra subaylara yapılan işkenceler belgeleriyle yayınlandı.
Nesin, programın ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbeden çok daha önceden haberi olduğunu gösteren belgelerin ortaya çıkmaya başladığını anlattı. Darbe girişimi nedeniyle gözaltına alınan askerlere yapılan işkenceler de programda gündem oldu. Hüseyin Gürler isimli askerin 11 Haziran 2016 tarihinde Erdoğan’a rapor olarak darbe girişiminin arz edildiği, bir ay 4 gün önce teslim edildiğini anlatıyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün tutanağı ile bunun sabit olduğunu anlattı. İki saatlik programın ikinci bölümünde işkence delilleriyle gözler önüne serildi.
BM’YE GİDEN MEKTUPLAR VE MAHKEME TUTANAKLARI İŞKENCEYİ İSPATLIYOR
Darbe mağduru ihraç edilen bir komutanı televizyon programında konuk eden Ahmet Nesin, işkencelerle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya koydu. İşkence gören mağdurların BM’ye gönderdikleri mektuplar, mahkemelerde verdikleri ifadeler ve anlatımlarıyla konuyu gündeme getirenler, Deniz Kuvvetleri’nden ihraç edilen iki subaydı.
Programda konuşan iki subay, 65 yaşındaki Akın Öztürk’ün yüzlerce kişi içinde çırılçıplak soyularak işkence edildiğini, yapılan işkencelerin artık işkenceci polislerden bazılarının tahammül sınırlarını bile aştığını belirttiler.
İŞKENCE İÇİN MUĞLA’DAN GETİRİLEN POLİSLER
Darbe sonrası ihraç atılan tanık komutan Nesin’in programında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiral Hasan Kulaç, Albay Oktay Gündoğdu, Yarbay Sezgin Şakrucu, Yarbay Mustafa Gümüş’ün yaşadıklarını da anlattı: “Hasan Kulaç gözaltına alınıyor. Polis teşkilatına teslim ediyorlar. 16 Temmuz’da TEM’e götürüp soyuyorlar, bir koridordan geçiriyorlar, bunlar dövülerek bir salona alınıyor. Kimin kimi dövdüğünü kimse bilmiyor. Döverek götürüyorlar. Bir tanesi diyor ki, Muğla’dan sizin için geldik, diyor. İşkence yapmak üzere Muğla’dan getirilmiş. Akın Öztürk geliyor. Yüzlerce insanın ortasına getirip çırıpçıplak dövüyorlar saatlerce. Artık işkence o kadar artıyor ki, polislerden biri durduruyor, ‘yapma Elif’ diye.”
ELİF İSİMLİ İŞKENCECİ KADIN POLİS
İşkencecilerden birinin “Elif” isminde kadın bir polisin olduğunu bunun da Akın Öztürk’e saatler boyu ağır işkence yapıldığı sırada bir polisin dayanmayıp “Yeter Elif” demesi üzerine ortaya çıktığı anlatan subaylar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Yarbay Levent Türkkan hakkında da bilgi verdiler.
YARBAY TÜRKKAN’IN KARNINA DEFALARCA ŞİŞ SOKULMUŞ
Levent Türkkan’ın vücuduna defalarca şiş sokulması nedeniyle bağırsaklarının dışarı alındığını, bütün vücudunun bu nedenle sarılı olduğunu anlatan iki subay, özellikle Ankara’da işkence ve tecavüz timi kurulduğunu belirttiler.
İşkencecilerin “siz subaylar” diyerek, TSK’nın subay sınıfını hedef alarak yıllardır biriktirdikleri kinle işkence yaptıklarının anlatıldığı programda, Türkiye’nin çeşitli yerleriden sırf işkence için özel polislerin Ankara’ya getirildiği vurgulandı.
İşkence anlatımlarının yer aldığı videonun tamamı için tıklayın