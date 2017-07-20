Samanyolu Haber /Dünya / Bu sefer Alman Ekonomi Bakanı... /20 Temmuz 2017 17:51

Bu sefer Alman Ekonomi Bakanı...

Almanya Ekonomi Bakanı, Türkiye'deki siyasi duruma işaret ederek, Türkiye'de yatırım yapmanın "çok zor olduğunu" belirtti

SHABER3.COM

Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, "Türkiye'deki mevcut siyasi iklim nedeniyle" Alman şirketlerin "Türkiye'de yatırım yapmalarının çok zor olduğunu" söyledi.

Sputnik'in haberine göre Zypries açıklamasında "Saygın Alman şirketleri bir anda 'kara listeye' alınır ve "terör destekçisi" olarak nitelendirilirse bu Türkiye'de yeni iş ve yatırım yapmayı aşırı zor hale getiren bir iklim anlamına gelir" dedi.

'ALMAN ŞİRKETLERİNİ AKIL ALMAZ SUÇLAMALAR KARŞISINDA SAVUNACAĞIZ'

Bakan ayrıca "Alman hükümeti ve ben tabii ki tamamen gerekçesiz ve akıl almaz suçlamalar karşısında Alman şirketlerini savunacağız. Bu aynı zamanda tüm bunların üzerinde Alman şirketlerin personelini de içeriyor" dedi.

Zypries, İngiliz-Alman ticaret birliği BGA'nın 'Eğer Almanya, Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa, ihracat hacminde de büyük bir düşüş yaşanır' sözlerini de hatırlattı.
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