Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyon son 9 yılın zirvesinde /03 Mayıs 2017 10:47

Enflasyon son 9 yılın zirvesinde

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık yüzde 11.87'ye çıkarak son 9 yılın zirvesine ulaştı.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Nisan'da aylık enflasyon TÜFE yüzde 1.31 arttı. Yıllık enflasyon ise 11.87 oldu. Enflasyon rakamları 9 yılın zirvesine çıkmış oldu. MARTTA YÜZDE 11.29'DU
 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olmuştu
Aylık en yüksek artış %9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu
 Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, lokanta ve otellerde %0,96 ve ev eşyasında %0,94 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup %0,02 ile haberleşme oldu Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,02 oranında düşüş gerçekleşti. Yıllık en fazla artış %21,65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %17,94, gıda ve alkolsüz içecekler %15,63, çeşitli mal ve hizmetler %13,68 ve sağlık %13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır
<< Önceki Haber Enflasyon son 9 yılın zirvesinde Sonraki Haber >>

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı

30 metreden füze gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı

30 metreden füze gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı

Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi

Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi

Bina bir anda patlatılınca olan oldu...

Bina bir anda patlatılınca olan oldu...

Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek

Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek

Bamteli: ÜFLEMEKLE SÖNMEZ, SÖNDÜRÜLEMEZ!

Bamteli: ÜFLEMEKLE SÖNMEZ, SÖNDÜRÜLEMEZ!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:07