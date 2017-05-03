Enflasyon son 9 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Nisan'da aylık enflasyon TÜFE yüzde 1.31 arttı. Yıllık enflasyon ise 11.87 oldu. Enflasyon rakamları 9 yılın zirvesine çıkmış oldu. MARTTA YÜZDE 11.29'DU

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olmuştu

Aylık en yüksek artış %9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, lokanta ve otellerde %0,96 ve ev eşyasında %0,94 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup %0,02 ile haberleşme oldu Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,02 oranında düşüş gerçekleşti. Yıllık en fazla artış %21,65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %17,94, gıda ve alkolsüz içecekler %15,63, çeşitli mal ve hizmetler %13,68 ve sağlık %13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır

