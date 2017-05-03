Moody's'ten yeni bankacılık değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye bankacılık sistemi için görünümü negatifte tuttu.
Yayınlanan açıklamada şu unsurlar yer aldı:
*Zorlu faaliyet koşulları nedeniyle Türk bankacılık sistemi hakkında negatif görünüm görüşümüzü koruyoruz
*Bankaların 2016 ve 2017 başı bilançoları güçlü olsa da, iç siyasi ve jeopolitik gerilim, TL'de potansiyel değer kaybı ve zayıflayan yatırımcı güveni ilerleyen dönemde baskı yaratabilir
*Geçen yıl sonunda yüzde 3.2 olan sorunlu kredi oranının gelecek 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz
*Sermaye seviyesi büyük ihtimalle güçlü seyrini sürdürecek
*Gerileyen yatırımcı güveni gelecek 12-18 ayda toptan fonlama maliyetlerini yükseltebilir. Türk bankaları için temel risk bu maliyet ve toptan döviz fonlamaya erişim olmayı sürdürüyor
*Hükümetin bankacılık sistemini destekleme kapasitesinin azaldığını düşünüyoruz, bu özellikle döviz cinsi toptan fonlama için geçerli
Hürriyet