Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's'ten yeni bankacılık değerlendirmesi /03 Mayıs 2017 10:50

Moody's'ten yeni bankacılık değerlendirmesi

Moody's, Türkiye bankacılık sistemini negatifte tuttu

SHABER3.COM

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye bankacılık sistemi için görünümü negatifte tuttu.

Yayınlanan açıklamada şu unsurlar yer aldı:

*Zorlu faaliyet koşulları nedeniyle Türk bankacılık sistemi hakkında negatif görünüm görüşümüzü koruyoruz

*Bankaların 2016 ve 2017 başı bilançoları güçlü olsa da, iç siyasi ve jeopolitik gerilim, TL'de potansiyel değer kaybı ve zayıflayan yatırımcı güveni ilerleyen dönemde baskı yaratabilir

*Geçen yıl sonunda yüzde 3.2 olan sorunlu kredi oranının gelecek 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz

*Sermaye seviyesi büyük ihtimalle güçlü seyrini sürdürecek

*Gerileyen yatırımcı güveni gelecek 12-18 ayda toptan fonlama maliyetlerini yükseltebilir. Türk bankaları için temel risk bu maliyet ve toptan döviz fonlamaya erişim olmayı sürdürüyor

*Hükümetin bankacılık sistemini destekleme kapasitesinin azaldığını düşünüyoruz, bu özellikle döviz cinsi toptan fonlama için geçerli

Hürriyet
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