Moody's'ten yeni bankacılık değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye bankacılık sistemi için görünümü negatifte tuttu.





Yayınlanan açıklamada şu unsurlar yer aldı:





*Zorlu faaliyet koşulları nedeniyle Türk bankacılık sistemi hakkında negatif görünüm görüşümüzü koruyoruz





*Bankaların 2016 ve 2017 başı bilançoları güçlü olsa da, iç siyasi ve jeopolitik gerilim, TL'de potansiyel değer kaybı ve zayıflayan yatırımcı güveni ilerleyen dönemde baskı yaratabilir





*Geçen yıl sonunda yüzde 3.2 olan sorunlu kredi oranının gelecek 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz







*Sermaye seviyesi büyük ihtimalle güçlü seyrini sürdürecek





*Gerileyen yatırımcı güveni gelecek 12-18 ayda toptan fonlama maliyetlerini yükseltebilir. Türk bankaları için temel risk bu maliyet ve toptan döviz fonlamaya erişim olmayı sürdürüyor





*Hükümetin bankacılık sistemini destekleme kapasitesinin azaldığını düşünüyoruz, bu özellikle döviz cinsi toptan fonlama için geçerli





Hürriyet