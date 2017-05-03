Taşgetirengiller'e kötü haber

AKP'li yazarlar arasında referandum sonrası başlayan tartışmada bir grup AKP'li yazar "İslamcıların tasfiye edilmek istendiğini" ileri sürerken, Cem Küçük ve arkadaşları ise "Ak Parti'nin radikal İslamcılarla, Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolunu ayırması lazım" çıkışında bulunmuştu.





Erdoğan konuyla ilgili ilk kez Hindistan dönüşü uçakta konuştu. Hürriyet'ten Verda Özer'in haberine göre, Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:





Bahsettikleriniz arasında, kurucusu olduğum partiyi geçmişte desteklemiş olanlar bulunabilir. Ama onların bu desteklerini daha sonra da aynen sürdürdüklerini düşünmüyorum. Daha sonra ibreleri değişti. Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan, pazara kadar değil mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler. Hele hele son dönemde, çok çirkin, kabul edemeyeceğimiz yaklaşımlara şahit olduk. Bu bir defa yolda, çizgide istikrarsızlıktır. Sırat-ı müstakim’den sapmadır. “İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor” deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında, İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Biz tekkeye mürit aramıyoruz ki. Siyasi parti için esas olan, dürüst, ilkeli, vatanını, milletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Ama bazıları işi tamamen şirazesinden çıkardı. İşi, kendi belirledikleri çerçevede kalan insanları ‘doğru’, onun dışındakileri de ‘yanlış’ addetme noktasına getirdiler. Onların da böyle bir hakları yok, benim de yok. Kaldı ki ebedi alemin ölçüsü hiçbirimizin elinde değil. Kimse bunu teraziye çıkarmasın. Hele hele çok ağır olacak ama uluhiyet davasına da kimse girmesin...





BREXİT ÇIKABİLİR...





Dış politika konusunda, AB konusunda kanaatlerimizi zaten söyledik. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Malta'da gayri resmi bir toplantıları oldu. Bizi temsilen de Mevlüt Bey (Çavuşoğlu) katıldı. Şimdi adeta ‘Evet'çi kesildiler. ‘Şu anda ne yapmamız lazım' havası içerisindeler. Yapılması gereken şey belli. Fasılları hemen masaya yatırıp, Türkiye'nin önünü açmaları lazım. Aksi takdirde bizim de bazı hesaplarımız olacaktır. Hâlâ bekletmeyi, kapıları kapatmayı tercih ederlerse, biz de başımızın çaresine bakarız. İngiltere'den nasıl bir Brexit çıktıysa bizim de olabilir.





(Türkiye AB üyesi değil, üye olmadan nasıl çıkacak?) Üye olmadan da verebiliriz o kararı, yeter ki millet o kararı versin.