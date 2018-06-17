Nihat Hatipoğlu’na bir ay boyunca verilen mekan Akşener'e verilmedi...

Halk Tv’de 17 Haziran Pazar günü yapılacak Uğur Dündar’la Halk Arenası programının konuğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.Programın açık alanda yapılması planlanınca, İYİ Parti İl Yönetimi İstanbul Valiliği’ne izin başvurusu yaptı. Valiliğin ‘Olur’ vermesi üzerine programın Sultanahmet’teki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılacağı duyuruldu.Geçen hafta içinde programın yerine ilk itiraz AKP’den geldi. İtirazı diğer partilerin görüşleri ile değerlendiren İl Seçim Kurulu “Programın başvurusu yapılan alanda yapılmasında sakınca yoktur” dedi..





İLÇE SEÇİM KURULU DEVREDE





Bu karar üzerine ikinci kez izni çıkan alan için Cumartesi günü akşam saatlerinde devreye Fatih İlçe Seçim Kurulu girdi.Kurul söz konusu programın Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılamayacağını bildirdi. AKP'lilerin itirazlarını İl Seçim Kurulu’na yapmalarına ve oradan da olumlu karar çıkmasına rağmen, herhangi bir başvuru olmadan İlçe Seçim Kurulu’nun neden devreye girdiği merak konusu..İYİ Parti İl Yönetimi şimdi İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunacak.“Siyasi” olduğu değerlendirilen karara karşı, Halk Arenası programı aynı gün ve saatte Büyükçekmece Kültür Park’ta yapılacak.





.SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?





İlçe Seçim Kurulu’ndan parkta yapılacak Halk Arenası programına yasak geldiMeral Akşener’in konuk olacağı programın Sultanahmet’teki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılmasına Valilik izin vermişti.AKP’nin yaptığı itirazı reddeden İl Seçim Kurulu da programın söz konusu parkta yapılabileceği görüşünü bildirmişti.İlçe Seçim Kurulu’nun tüm izinlere rağmen “Program yapılamaz” dediği alanda Ramazan ayında özel bir televizyon kanalı için Nihat Hatipoğlu 30 gün boyunca program yapıyor.



