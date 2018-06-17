Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Göç Dairesi BAMF'ın Başkanı görevinden alındı /17 Haziran 2018 09:28

Almanya Göç Dairesi BAMF'ın Başkanı görevinden alındı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Bremen'deki rüşvet skandalı nedeniyle Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) başkanı Jutta Cordt'u görevden aldı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı sözcüsü, Berlin'de yaptığı açıklamada 'Seehofer'in BAMF başkanına görevinden azledildiğini ilettiğini' söyledi. 
Cuma günü Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nda düzenlenen özel oturumda BAMF'taki skandal ele alındı. BAMF'ın işleyişindeki aksaklığın nedenlerinin aydınlatılmasını hedefleyen kurul, dairenin genel yapısının yanı sıra ve Almanya'ya mülteci akının yaşandığı 2015-2016 yıllarında sergilediği performansı da masaya yatırdı. 

ALTMAIER VE MAIZIERE DE İFADE VERDİ
Söz konusu incelemelerle ilgili hükümetin eski mültecilerden sorumlu koordinatörü CDU'lu Peter Altmaier ve dönemin İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin de ifadelerine başvuruldu. Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, "Soruşturmanın henüz somut bir hata ya da ihmale işaret edecek bir sonuca varmadığını” söyledi.
BAMF'ın Bremen şubesinin eski yöneticisi ile bazı çalışanlar hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Alman basınına yansıyan haberlerde, BAMF Genel Müdürü Jutta Cordt'ın da Bremen'deki yolsuzluk iddialarından haberdar olduğu öne sürülmüştü.
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