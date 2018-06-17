Samanyolu Haber /Gündem / Sokakta yüzde 40 faizle para satılıyor /17 Haziran 2018 09:18

Sokakta yüzde 40 faizle para satılıyor

Hürriyet yazarı Sefer Levent “kaldırım taşı çetesi” diye adlandırdığı vatandaşa para satan dolandırıcılar hakkında yazdı.

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Levent “Türkiye’nin dört bir köşesinde yüzde 40 faizle para satılıyor. Evet yanlış okumadınız. 100 lira kredi alan vatandaş yüzde 40’lık faiz bedeli ödemeye razı oluyor” diye yazdı. Levent’in “Kaldırım taşı çetesine dikkat” başlığıyla (16 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle; “Ödenmemiş banka borçları ya da düşük kredi skoru sebebiyle kredi alamayan vatandaşları kullanan çete, kaldırım taşlarına döşedikleri ilanlarla kredi satıyor. Bazı bankacılarla işbirliği yaptıkları öne sürülen çete, sistemi manipüle edip alınan banka kredisinden yüzde 20 kesinti yapıyor. Çetenin usulsüz işlemleri adına kredi alınan vatandaşı da suç kapsamına sokuyor. Biz Merkez Bankası faizi bir iki puan yükseltmeli-yükseltmemeli, kredi veya mevduat faizleri ne olacak diye tartışaduralım, Türkiye’nin dört bir köşesinde yüzde 40 faizle para satılıyor. Evet yanlış okumadınız. 100 lira kredi alan vatandaş yüzde 40’lık faiz bedeli ödemeye razı oluyor.
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