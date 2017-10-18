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Niğde Belediye Başkanı istifa etti
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Niğde Belediye Başkanı istifa etti
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18 Ekim 2017 11:52
Niğde Belediye Başkanı istifa etti
Niğde Belediye Başkanı AKP'li Faruk Akdoğan istifa ettiğini açıkladı
SHABER3.COM
Bir süredir tasfiye operasyonu yürütülen AKP'de istifası istenen Belediye başkanları arasında olan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan görevi bıraktı
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