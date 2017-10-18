Samanyolu Haber /Gündem / Niğde Belediye Başkanı istifa etti /18 Ekim 2017 11:52

Niğde Belediye Başkanı istifa etti

Niğde Belediye Başkanı AKP'li Faruk Akdoğan istifa ettiğini açıkladı

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Bir süredir tasfiye operasyonu yürütülen AKP'de istifası istenen Belediye başkanları arasında olan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan görevi bıraktı
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