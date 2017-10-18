THY %50'si kendisinin olan Do&Co'yu bıraktı

THY, yüzde 50 ortaklığı bulunduğu Turkish Do&Co ile yeni havalimanında çalışmayacak. THY, İstanbul yeni havalimanına taşınması ile birlikte ikram hizmeti tedariki hususlarıyla ilgili olarak firmalarla görüşmelere başladı.







Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, THY bu kapsamda Singapurlu SATS Ltd.'in iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzaladı. Uzakdoğu ve Ortadoğu'da faaliyet gösteren SATS'ın gelmesiyle beraber THY 10 yıldır ikram ortaklığı yaptığı Avusturyalı Do&Co şirketi ile yolları ayıracak. THY 2007 yılında Do&Co ortaklığında Turkish Do&Co şirketi kurmuştu.





120 milyon dolar yatırım yapması beklenen Singapur şirketi ile ilgili THY, KAP'a "Yapılan söz konusu niyet anlaşması kapsamında gerekli ön şartların gerçekleşmesi hukuki, idari ve düzenleyici onayların alınması üzerine ilgili kuruluşça ikram hizmetleri konusunda yatırım yapması söz konusu olabilecek" bildiriminde bulundu.