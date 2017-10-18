'Bunu onun yanına bırakmam' dedi ama...

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, AKP içinden kulisler vermeye devam ediyor. 'Hisarcıklıoğlu zorda' başlıklı bir yazı kaleme alan Takan, Gökçek'in yakın dostlarından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da topun ağzında olduğunu öne sürdü.







Takan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in giderayak neler yaptığı siyasi kulislerin en çok merak ettiği konuların başında. Gökçek'in yakın çevresine Erdoğan için "bunu onun yanına bırakmam" dediği iddia edilirken, saray danışmanlarının da "Gökçek'in elinde dosya arşivi var ama şu dönemde bir anlamı yok. Suç duyurusunda bulunmak için savcı bile bulamaz. Elinde ne olduğunun bir anlamı yok. Aksi halde sizin otoriteniz sarsılıyor. 17/25 Aralık'ın üstesinden geldiniz bunun da rahatlıkla üstesinden gelirsiniz" diye rapor verdikleri konuşuluyor.





Melih Gökçek'in de giderayak Büyükşehir Belediye'de bazı kritik atamalar yaptığı söyleniyor. Dünkü iddialar, sayının 8 olduğu yönündeydi. Peki, "metal yorgunluğu" tasfiyesinden sadece AKP'li siyasetçiler mi nasiplenecek?..





Saray'daki dedikodulara göre, Gökçek'in yakın dostlarından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da topun ağzında. Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanlığı seçiminde son anda oğul Osman Gökçek aleyhine viraj almasına rağmen sarayın hışmından kurtulamamış... Biliyorsunuz, KHK ile oda başkanlıkları seçimi Nisan 2018'e ertelenmişti. Böylece hem ATO'da Gökçek'in hamlelerinin önü, hem de TOBB seçimlerinde AKP aleyhine gelişen sonuçların önü kesilmişti. Saraydaki iddialara göre, Gökçek'in vedasının ardından hem Rifat Hisarcıklıoğlu'nu hem de bazı Ankaralı iş adamlarını çok sıkıntılı günler bekliyor."



