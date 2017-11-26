Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan ABD'ye: Tarihin tokadını yiyeceksiniz /26 Kasım 2017 15:53

Soylu'dan ABD'ye: Tarihin tokadını yiyeceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’yi hedef alarak “Tarihin tokadını yiyeceksiniz. Büyük hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız.” dedi.

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Bakan Soylu, ABD’ye ‘beş kardeş’i gösterdi: Tarihin tokadını yiyeceksiniz

AKP’nin Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki kongresine katılan Soylu, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini öne sürerek sorumluklarının büyük olduğunu ve bunun farkında olduklarını dile getirdi.

Bakan şöyle devam etti: “Rakka’da son oynanan oyunu hep birlikte gördük. Yaptıkları şu, güya DEAŞ var orada, güya Rakka’yı elinde tutuyor. Sonra binlerce kilometre öteden dünyanın en büyük küresel gücü olan Amerika devreye giriyor. DEAŞ’la PKK’yı, PYD’yi el ele veriyor. Ondan sonra da hiç kan akmadan hiçbir şey olmadan DEAŞ oradan hani üfürmüş gibi çıkıp, gidiyor. Bu senaryoya da bizim inanmamızı istiyorlar. Aklımızı biz, peynir ekmekle yemiş falan değiliz. Senaryo, çok açıktır. Akıllarınca, orada PKK’yı, PYD’yi güçlendirmeye çalışıyorlar. ‘4 bin TIR’ı aşan silahı o bölgeye niçin getirdiniz?’ diye soruyoruz. Yanıt yok. Niçin getirdiğiniz o bölgeye? DEAŞ gitti. Kimle savaşacaksınız? Orada altı tane hava üssü kurdunuz. Bu üsleri kim için kurdunuz? DEAŞ gitti, bu kadar hazırlığı niçin yaptınız? Bu bölgeyi kendi çizdiğiniz kalemlerle istediğiniz gibi düzeltme hakkını elde ettiğinizi zannediyorsunuz; ama yanılıyorsunuz.”

Soylu, ABD'yi hedef alarak “Tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız. Müttefikimiz Amerika’ya buradan söylüyorum. Niçin bu üsleri kurduğunu müttefiksek bize söyleyeceksin. Bizim, size söyleyeceğimiz bir cümle var. Bu ülke ve bu coğrafyanın üzerinde oyun oynama anlayışını bırakın. Türkiye’yi kandıramazsınız artık. Ne Türkiye eski Türkiye ne dünya eski dünya.” ifadelerini kullandı.

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