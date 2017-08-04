Samanyolu Haber /Spor / Neymar için Barcelona'ya 222 milyon euro ödediler /04 Ağustos 2017 01:25

Neymar için Barcelona'ya 222 milyon euro ödediler

Barcelona'nın ünlü forveti Neymar 222 milyon euroluk rekor transfer ücretiyle Barcelona'dan Paris St Germain'e geçti.

Neymar için Barcelona'ya 222 milyon euro ödediler

Barcelona Brezilyalı oyuncu için Paris St-Germain'in 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödendiğini ve oyuncunun serbest kaldığını duyurdu.
25 yaşındaki yıldız oyuncu Fransız ekibiyle beş yıllık resmi sözleşme imzalarken, kendisinin de yıllık 45 milyon euro, haftada ise 865 bin euroluk bir ücret alacak.

Daha önce İspanyol Ligi La Liga'nın Mali Fair Play kuralları çerçevesinde ödeme girişimini reddettiği belirtilmişti.
Barcelona'dan yapılan açıklamada "Bu vakadan kaynaklanabilecek disiplin sorumluluklarını belirleyebilmeleri için ödemeyle ilgili detaylar UEFA'ya iletildi" denildi.
Neymar'ın Paris St-Germain formamsıyla yılda 40,3 milyon sterlin kazanması bekleniyor.
Mali Fair Play kurallarına göre Avrupa kulüpleri, gelirlerinden en fazla 30 milyon euro daha fazla harcayabiliyor.
PSG ise Katar'dan gelen para ile destekleniyor.
La Liga Başkanı Javier Tebas, Fransız kulübünün "finansal dopinginin" Avrupa futbolunu istikrarsızlaştırabileceğini söylemişti.
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