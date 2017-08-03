Almanya dizel araçlara çare arıyor...

Berlin'de otomobil üreticileri ile hükümet yetkililerinin bir araya geldiği buluşmada dizel motorlu araçlarla ilgili zehirli gaz emisyonunun azaltılması hedefiyle alınan kararlar yoğun eleştiriye yol açtı. Muhalefet partileri, hükümeti dizel motorlu araçların zehirli gaz emisyonunu azaltmak için daha etkili önlemler alınmasında ısrarcı olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.





Dünkü buluşmada otomobil üreticileri, zehirli nitrikoksit miktarını azaltmak için 5 milyon 300 bin dizel motorlu aracın yeni yazılım programı ile motor kontrol ünitesinin güncellenmesini üstleneceklerini kabul etmişti. Söz konusu eski model dizel motorlu araçların yaklaşık yarısı emisyon değerleriyle oynadığı tespit edildikten sonra güncelleme çalışmalarını başlatan Volkswagen markasını taşıyor.

Eski model taşıtlarını emisyonu düşük yenileriyle takas edenlere prim ödemeye hazır olduklarını belirten sanayiciler, daha etkili ama aynı zamanda da pahalı olan, egzoz sistemine katalizör takmayı ise kabul etmedi.





Siyasetçilerden uyarı

Otomobil üreticileri ile hükümet arasındaki buluşma Alman siyasileri memnun etmedi. Zirveden çıkan sonucu eleştiren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Meclis Grup Başkanı Volker Kauder,Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, "Otomobil endüstrisi burnu büyüklüğü bırakıp topluma ve müşterilerine olan sorumluluğuna sahip çıkmalıdır" dedi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Bild gazetesinde yer alan açıklamasında "Otomobil üreticilerine düzelmeleri için süre tanındığını ve yasal emisyon değerlerine uyulmasının şart olduğunu" söyledi.





Muhalefetten eleştiri yağmuru





Alman Yeşiller Partisi ise Berlin buluşmasında varılan uzlaşmanın hayal kırıklığı yarattığını duyurdu. Partinin Meclis Grup Başkan Vekili Oliver Krischer, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Patronları emisyonu daha fazla düşüren çözüme zorlamayı reddeden koalisyon ortakları CDU ve SPD mahkemelerin trafikten men etme kararı almasının sorumlusu olacaktır" dedi.

Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger ise Berlin'deki zirvenin "göstermelik olduğunu ve siyasi sorumluların dişlerini göstermek yerine, şirket yöneticilerinin sundukları ucuz çözüme onay verdiklerini" söyledi.

Alman Sosyal Demokrat Partisi, yeni motor teknolojilerinin geliştirilmesine hız verilmesini istedi. Partinin Meclis Grup Başkan Vekili Sören Bartol, "Elektrikli otomobillerin artması için imalatçılara kota zorunluluğu getirilmeli ve elektrikli otomobile geçenlere vergi indirimi sağlanmalıdır" dedi.





Çevre örgütlerinde hayal kırıklığı





Alman Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Jürgen Resch, "Devlet ve şirket sorumlularının Berlin'de kukla oynattıklarını ve zirvede alınacak kararların günler önce şirketler tarafından siyasilere dikte edildiğini" söyledi.

Resch, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte "Berlin'deki buluşma bir gösteriden ibaretti. Politikacıların derdi, 24 Eylül genel seçimlerini atlatana kadar zaman kazanmaktı. Otomobil sanayi ile siyasi partiler arasındaki izdivaç bozulmadı, Almanya'da zehirli emisyon değerleri sanayiciler tarafından belirleniyor" dedi.