Samanyolu Haber /Dünya / WannaCry virüsünü durduran uzman ABD'de tutuklandı /04 Ağustos 2017 01:29

WannaCry virüsünü durduran uzman ABD'de tutuklandı

'WannaCry' adlı fidye yazılımla Mayıs ayında gerçekleştirilen küresel siber saldırıyı etkisiz hale getiren güvenlik uzmanı Marcus Hutchins, ABD'de bir konferanstayken FBI tarafından gözaltına alındı.

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DefCon ve BlackHat güvenlik konferanslarına katılmak üzere Las Vegas'a giden 23 yaşındaki Hutchins, bir FBI soruşturmasının parçası olarak yakalandı.
MalwareTech adlı mahlasla virüsü durduracak tetiği keşfeden güvenlik uzmanı, daha sonra İngiltere'deki Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile çalışmaya başlamıştı. Telegraph'ın haberine göre, merkez, konu hakkında yorum yapmanın uygunsuz olacağını açıkladı.

'NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR'

Hutchins'in annesi, oğlunun başına ne geldiğini bilmediğini söylerken, DefCon konferansında beraber kaldığı bir başka güvenlik uzmanı da 20 saattir kayıp olan Hutchins'in nerede olduğunu anlamak için uğraştığını belirtti.

Hutchins'in önce Las Vegas'ın bağlı olduğu eyalet olan Nevada'daki tutukluların tutulduğu Henderson Detention Center'da kaldığını belirten oda arkadaşı, daha sonra Vegas'taki FBI bölge ofisine aktarıldığını söyledi. Ancak ziyaret saatleri dışında olduğundan onu göremeyen arkadaşı, daha sonra kendisinin de bilmediği bir yere yeniden aktarıldığını ekledi.
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