New York'ta araç yayaların üzerine sürdü!

ABD’nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı’nda bir araç yayalara çarptı. İlk gelen bilgilere göre en az 10 kişinin yaralandı. Yaralılardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. New York'un ve dünyanın en ünlü meydanındaki kazanın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bir görgü tanığı, Bir aracın kaldırıma çıkıp yayaların üzerine bilinçli olarak sürdüğünü söyledi. Polisin olaydan sonra bir kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor. Olayın bir trafik kazası mı yoksa terörist saldırı mı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı. Dünya televizyonları yayınlarını kesip olayı son dakika olarak izleyicilerine aktarmaya başladı.









