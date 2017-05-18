Ya Erdoğan ya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yalan söylüyor

BABAYİĞİT BEKLİYOR MUSUNUZ BEKLEMİYOR MUSUNUZ?





Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD toplantısında AKP'nin pek çok seçimde reklam amaçlı kullandığı yerli otomobil aslında üretemediğini itiraf etti ve "Eğer bu salondan bir babayiğit çıkaramıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım." ifadesini kullandı:







Geleceğin Türkiye'sini bugünden daha güzel yapmanın yolu reformdan geçiyor. Türkiye bugün yüksek teknolojide söz sahibi olmanın savaşını veriyor. Mesafe alıyoruz, dün hayal edemediğimiz projeleri bugün hizmete alıyoruz. Bundan sonra bizim dünya çapında bilinen markalara ihtiyacımız var. Siyasi irade olarak iş adamlarımızın arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz. Buna rağmen yerli otomobilde istenilen düzeyde olmamamız üzücü. TÜSİAD üyelerinden bu konuda cesaretli bir adım bekliyorum ve bunu TÜSİAD üyeleri yapar. Eğer bu salondan bir babayiğit çıkaramıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım.















Oysa daha 8 ay önce 5 Ekim 2016'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AKP'nin yerli otomobille ilgili icraatlarını anlatmış ve "Oturup bir babayiğit gelsin, bu işi yapsın diye beklemiyoruz. Çalışıyoruz" demişti.













Yerli otomobilde 2016 yılı sonuna kadar 30-40 araçlık bir test filosu üretileceğini iddia eden bakan sözlerime şöyle devam etmişti:



