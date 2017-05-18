Mahkemeden skandal karar!

Evrensel gazetesinin haberine göre Siirt Şirvan’da yaşanan şev kayması sonucu 16 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin dava da ilk duruşması görüldü. Duruşmada, İşletme Müdürü Mehmet Oğuz daha önce AKP hükümet yetkililerinin de ifade ettiği ‘doğal afet’ söylemini duruşmada da tekrarladı. Mahkeme ilk duruşmada tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verdi.







Şirvan’da Ciner Holding’e bağlı Park Elektrik Şirketine ait Madenköy’de bulunan açık maden işletme sahasında 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen şev kayması sonucu 16 işçi toprak altında kalmıştı. Günlerce cenazelerinin çıkarılması için arama çalışmalar yapılmış, yaşanan faciaya ilişkin 7 kişi tutuklanmıştı. Siirt savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma görüldü.





İŞÇİLER SALONA ALINMADI





Duruşmaya 7 tutuklu sanık getirildi. Yakınlarını kaybeden aileler ile HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli, İHD Siirt Şube Başkanı Zana Aksu ile çok sayıda yurttaşın katıldığı duruşmaya madende çalışan işçilerin bir kısmı ise salonun küçük olması nedeniyle duruşma salonuna alınmadı. İşçiler adliye bahçesinde bekledi. Kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başlayan duruşmada ilk olarak Park Elektrik Açık İşletme Müdürü Mehmet Oğuz savunma yaptı.





ÇATLAK YOKTU DİYEN MÜDÜR BABAYA FENALIK GEÇİRTTİ





Oğuz, daha önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, “Olay günü yağan yağışlar nedeniyle bir doğal afet yaşandı. Olaydan önce herhangi bir çatlak yoktu. Dolayısıyla öngöremediğimiz bir olay” olduğunu öne sürdü. Tahliyesini isteyen Oğuz’un savunması sırasından ailelerin bulunduğu sıralardan tepkiler yükseldi. Oğlunu kaybeden bir baba, “Yalan söylüyorsun. İki ay önce biz gittik orada çatlak vardı” dedi. Göz yaşları içerisinde tepki gösteren baba fenalık geçirerek yere düştü. Baba salondan çıkarılarak hastaneye götürüldü.







BİLİRKİŞİ RAPORUNU KABUL ETMEYİP TAHLİYE İSTEDİLER





Sanıklar ve avukatları ağız birliği etmişçesine doğal afet söylemlerini tekrarlarken, yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Bahse konu bilirkişi raporlarından daha önceden çatlak olduğu alt yüklenici firmaların ana firmayı uyarmasına rağmen önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı. Bu duruma itiraz eden şirket yetkilileri herhangi bir çatlak olmadığını öne sürerek tek tek tahliyelerini istedi. Siirt Barosu da duruşmada müdahillik talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi ‘suçtan doğrudan zarar görmedikleri’ gerekçesiyle kabul etmedi.





‘AÇIKÇA İHMAL ORTADA, BU GİDİŞAT TAHLİYELERİ GETİRİR’





Duruma ilişkin konuşan Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, “Hukukun, adaletin sağlanması için bizlerin talebi kabul edilmeliydi” dedi. Sanıkların ‘doğal afet’ tanımlarına da tepki gösteren Dilek, bilirkişi raporları ve tanık ifadelerinin bu açıkça bir ihmal olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Sanıkların taksirle adam öldürmek’ten yargılanmalarının yanlış olduğunu ifade eden Dilek, “Olası kast’tan yargılanmaları gerekirdi ama taksirle yargılanmaları istendi. Bu saatten sonra da değişeceğini düşünmüyorum. Bu yargılama gidişatı tahliyeleri de getirecek gibi görünüyor” diyerek eleştirdi. Dilek, Baro olarak müdahil olmasalar dahi davanın yakından takipçisi olacaklarını söyledi.