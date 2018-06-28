Samanyolu Haber /Gündem / New York Times'tan ilginç Erdoğan yorumu: ‘Erdoğan’ın sultanlık planı’ /28 Haziran 2018 11:33

New York Times'tan ilginç Erdoğan yorumu: ‘Erdoğan’ın sultanlık planı’

New York Times (NYT) gazetesi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin başyazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın zaferinin Türkiye’de otoriterliğe gidiş konusunda kaygıları arttırdığını öne sürdü.

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ABD’de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin başyazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın zaferinin Türkiye’de otoriterliğe gidiş konusunda kaygıları arttırdığını öne sürdü. “Erdoğan Türk demokrasisini henüz öldürmedi” başlıklı yazıda, 2028 yılına kadar iktidarda kalma olasılığı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın modern bir Osmanlı sultanı olma planları olduğu ve “tek adam yönetiminin ortaya çıkaracağı sorunlarla daha yıllarca uğraşmak zorunda kalınabileceği” savunuldu. 

NYT’deki analizde, uygulanmaya başlanacak Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yasama ve yargı üzerinde hâkimiyetin artması, laik devletin etkinliğinin azaltılması ve ekonomik zorlukların artması gibi sonuçlardan endişe duyulduğu kaydedildi. Gazete seçim sonuçlarının ABD açısından sonuçlarına da değindi. Erdoğan iktidarında Türkiye’nin NATO için daha zorlu bir müttefik olacağı, Rus S-400’leri ve nükleer santralı ile Kürt meselesinde Suriye ve Irak’taki görüş ayrılıklarının ABD-Türkiye ilişkilerinde sorun başlığı olmayı sürdüreceği vurgulandı
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