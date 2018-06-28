Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da patlama: 3 ölü /28 Haziran 2018 11:19

Almanya'da patlama: 3 ölü

Almanya’nın Bremen kentinde bir evde yaşanan patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da patlama: 3 ölü

  Bremen polisi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Bremen’in Huchting ilçesinde bu sabah bir evde meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu evde 41 yaşındaki bir kadın ile 7 yaşındaki bir çocuğun ölü bulunduğu ifade edilen açıklamada ayrıca, evin yanındaki diğer evde de patlamadan etkilenen 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, patlamanın evin çatı bölümünde meydana geldiği, sebebinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, patlama sonucu çevredeki evlerin de ağır hasar gördüğü, patlamanın olduğu yerin 100 metre çevresindeki evlerin tahliye edildiği aktarıldı.?
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