AKP ile Perinçek'in manşet ittifakı

Türkiye’de yüzde 90’ı iktidarın kontrolü altında olan medya, kader seçimi olarak görülen ve rejim değişikliğine geçişte ilk adım olan 24 Haziran seçimleri sonrası bütün iktidar propagandası yapan aygıtlara dönecek olmalarının işaretlerini ilk günden vermeye başladılar.







Gazetelerin bugünkü birinci sayfalarında CHP’de yaşanan kriz manşetlere taşınırken Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalının PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü dair iddia Star ve Aydınlık’ın manşetlerine taşınırken cinayetin sorumlusu olarak CHP ve CHP’ye oy verenler hedef gösterildi.

















Star gazetesi, “PKK’yı Meclis’e siz taşıdınız, hesap ver CHP başlığını” manşetine taşırken Ağrı’da AK Parti’nin sandık müşahidini katleden teröristler, “Kahramanmaraş’ta ise bir asker koruyucu şehit etti. HDP’yi Meclis’e taşıyan CHP’nin alçak saldırılar karşısındaki tavrı merak ediliyor” dendi













Haberde, seçim döneminde CHP’nin HDP ile ortak haraket ettiği iddia edilirken “‘Her evden bir oy’ sloganıyla Kandil’in partisini baraj altından kalmaktan kurtardı. CHP’liler verdikleri oylarla dökülen kana ortak oldular” görüşü öne sürüldü.





Aydınlık gazetesi de “PKK’yı Meclis’e sokanlar bu cinayete ortak oldunuz” başlıklı manşetinde isim vermeden CHP ve seçmenlerini hedef gösterdi.





Haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak, “Hesabını vereceksiniz, sizi CHP bile kurtaramaz” tehdidine yer verildi.