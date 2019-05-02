Samanyolu Haber /Medya / New York Times'ta basın özgürlüğü çağrısı: Erdoğan'a "dur" deme zamanı geldi! /02 Mayıs 2019 15:27

New York Times'ta basın özgürlüğü çağrısı: Erdoğan'a "dur" deme zamanı geldi!

İsveç merkezli insan hakları kuruluşu Stockholm Center for Freedom yarın kutlanacak 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü münasebetiyle New York Times'ta Türkiye'de hapiste bulunan gazetecilerin isimlerinin yer aldığı bir çağrı metni yayınladı.

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Gazetenin bugünkü sayısında yer alan "Erdoğan'a Dur Deme Zamanı Geldi" başlıklı ilanda Türkiye'de baskıya uğramış, hayatını kaybetmiş yabancı gazetecilerin isimlerine de yer verildi.

Erdoğan hükümetinin dünyadaki bütün yönetimlerin toplamından daha fazla gazeteciyi hapse attığının vurgulandığı ilanda halen 191 medya mensubunun hapiste olduğu, 167'sinin ülkeyi terk etmek ya da saklanmak zorunda kaldığı ve 34 yabancı gazetecinin çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığı bilgisi de yer aldı. Yüzlerce medya kuruluşunun hükümet tarafından kapatıldığı ve gazetecilerin işlerini kaybettiği okuyucularla paylaşıldı.

Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan gazetecilerin kurduğu Stockholm Center for Freedom'ın Genel Sekreteri Levent Kenez, çağrıyla ilgili olarak, uluslararası kamuoyunun dikkatini hapisteki gazetecilere çekmek için böyle bir girişimde bulunduklarını, Türkiye'deki medya özgürlüğünün tahmin edilenden çok daha kötü olduğunun bilinmesini arzuladıklarını söyledi.

"Hapisteki gazeteci sayısı korkunç boyutta. 1 bile çokken Erdoğan hükümeti bütün dünyanın gözü önünde ve uydurma gerekçelerle muhalif gazetecilerin hapislerde çürümesini istiyor. Bu meslektaşlarımız bir istatistik değil her biri ya bir anne ya bir baba ya bir eş ya bir evlat. Meslektaşlarımızın hemen serbest kalmasını talep ediyoruz."

Kenez'e göre bir kaç tanınan gazeteci dışında hapisteki diğer mağdurların gündeme gelmiyor olmasının sebebi medya mensupları olarak yaşananlardan ders alınmadığının göstergesi. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sivil toplum kuruluşlarının yeteri kadar çaba sarf etmemesinden de şikayetçi:

"Dünyada referans olarak kabul edilen bazı yabancı kuruluşların faaliyetlerini sürdürebilmek ve çalışanlarını korumak için Erdoğan rejimi ile ters düşmeyi fazla göze almadıklarını bu sebeple mağduriyetleri kayıt altına almakta korkak, ayrımcı ve ikiyüzlü bir metodoloji takip ettiklerini üzülerek gözlemliyoruz".

Türkiye basın özgürlüğü konusunda dünyadaki ülkeler arasında son sıralarda yer alıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü'nün  yayınladığı 2019 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 180 ülkenin yer aldığı listede 157’nci sırada yer almıştı. 

Freedom House'un 2019 yılında yayınladığı Özgürlükler Raporu'nda Türkiye özgür olmayan ülke olarak tanımlanmıştı.

3 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilmişti.

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