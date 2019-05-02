Gizli kararı sızdıran köstebek kim?

İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin'in teknoloji devi Huawei'nin 5G ağına erişimine sınırlı izin verme kararı almasını basına sızdırmakla itham edilen eski Savunma Bakanı Gavin Williamson hakkında bir grup milletvekili adli tahkikat talep etti.





Liberal Demokrat Partili milletvekilleri Jo Swinson, Sir Vince Cable ve Sir Ed Davey, İngiltere'nin en üst düzey polis memuru konumundaki Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'e bir mektup göndererek, dün Savunma Bakanlığı görevinden alınan Gavin Williamson'ın Huawei sızıntısındaki davranışları hakkında cezai soruşturma açılmasını talep etti.

DEVLET SIRLARINI SIZDIRANA İKİ YILA KADAR HAPİS





The Daily Mail gazetesinin haberine göre üç vekil, mektupta, sızıntının Ulusal Güvenlik Konseyi'nden kaynaklandığına ve çok hassas enformasyon içerdiğine dikkati çekti.





Williamson'ın davranışlarının Resmi Sırlar Kanunu'nun ihlali olup olmadığının tespiti için cezai soruşturma gerektiği belirtildi. Resmi Sırlar Kanunu'nu ihlal edenler 2 yıla varan hapisle cezalandırılıyor.





İŞÇİ PARTİSİ, TWITTER ÜZERİNDEN ÇAĞRIDA BULUNDU





Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson da polisi harekete geçmeye çağıran tweet attı: "Williamson Ulusal Güvenlik Konseyi'nden sızıntı yaptıysa Resmi Sırlar Yasası uyarınca hakkında kovuşturma başlatılmalı."





Watson, Williamson'ın bu şartlar altında bakanlık kıdem tazminatından da vazgeçmesi gerekeceğini söyledi.





POLİS: HABERLERİN FARKINDAYIZ, BİZİM İŞİMİZ DEĞİL





Bu gelişmeler üzerine bir açıklama yayımlayan İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, Huawei sızıntısıyla ilgili medya haberlerinin farkında olduklarını, ancak bunun öncelikle Ulusal Güvenlik Konseyi ve hükümetin bakması gereken bir mesele olduğunu söyledi.





Polis tarafından, "Şimdilik bir soruşturma yürütmüyoruz." duyurusu yapıldı.





Savunma Bakanlığı görevinden azledilen Gavin Williamson, "Bu sızıntıya herhangi bir şekilde karıştığımı kesin dille yalanlıyorum." dedi.





AZLEDİLEN BAKAN: SORUŞTURUN, AKLANAYIM





Dün İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınan enformasyonun yetkisiz şekilde ifşa edilmesine dair soruşturmadaki davranışları sebebiyle Williamson'ı görevden aldığını açıklamıştı.





Williamson ise Huawei sızıntısının suç ortağı olduğunu kesin bir dille yalanladığı karşılığını vermişti.





Azledilen bakan, Başbakan May'e gönderdiği mektupta, "Sızıntının benim bakanlığımdan kaynaklandığı hissiyatınız için üzgünüm. Durumun bu olmadığına içtenlikle inanıyorum. Bu sızıntıya herhangi bir şekilde karıştığımı kesin dille yalanlıyorum. Tam teşekkülü bir resmi soruşturmanın durumumu aklayacağından eminim." ifadelerini kullanmıştı.





ŞİMDİ NE OLACAK?





May ise açıklamasında konuyu kapanmış kabul ettiğini belirterek, polis soruşturmasından kaçınmak istediğini ima etmişti.





Daha önce Muhafazakar Partili Başbakan May'in İngiltere'nin müstakbel 5G ağının kurulmasına Huawei'nin kısmen katılımını desteklediğine dair haberler çıkmıştı.





Bu hafta Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'tan İngiliz işletmelerinin Huawei gibi Çin şirketleriyle işbirliği yaparken belli bir düzeyde ihtiyatlı davranmaları uyarısında bulundu.





ABD yönetimlerinin hedef tahtasına oturtup Çin devleti adına casuslukla itham ettiği Huawei, suçlamaları kesin dille tekzip ediyor.