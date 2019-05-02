Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Çakır hakim karşısına çıkacak /02 Mayıs 2019 18:10

Deniz Çakır hakim karşısına çıkacak

Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere söylediği iddia edilen sözlerle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan oyuncu Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

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Oyuncu Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemenin hazırladığı tensip zaptına göre, 8 Ekim'de duruşma yapılmasına karar verildi. Ayrıca sanık Deniz Çakır ile müştekiler Ayşegül Yeşil, Emine Feyza Mazı, Vecibe Karadeniz ve Zeynep Yılmaz'a duruşma günün bildirildiği davetiye çıkarılmasına hükmedildi. 

İDDİANAME

Basın Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Aralık 2018'de Beşiktaş'taki Zorlu Center alışveriş merkezinde yer alan bir kafede arkadaşlarıyla bulunan sanık Deniz Çakır ile yan taraftaki masada arkadaşlarıyla oturan müştekiler arasında, kadınların Çakır'ın fotoğraflarını çektiğini düşünmeleri nedeniyle tartışma yaşandığı belirtiliyor. Eylemin, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından takipsizlik kararı verildiği hatırlatılan iddianamede, itiraz üzerine İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21 Şubat 2019'de takipsizlik kararının, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu yönünden kaldırılmasına karar verildiği de iddianamede yer alıyor. İddianamede, sanık Deniz Çakır'ın 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. 
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