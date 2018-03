Nevruz kutlanıyor... Diyarbakır'da on binler toplandı

Yüz binlerce kişinin katıldığı Diyarbakır Nevruz’unda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Afrin’de Demirci Kawa heykelinin yıkılmasına tepki göstererek, “Demirci Kawaların heykelini yıkarak Kürdistan’daki milyonların özgürlük ve eşitlik taleplerini asla yok edemezsiniz” dedi.





Barış için hâlâ şans olduğunu söyleyen Buldan, “Bugün bu meydanda gördük ki barış ve özgürlük gündemimizden çıkmadı. Kürtleri yok sayarsanız o zaman kaybedersiniz” dedi. Buldan’ın konuşmasında Selahattin Demirtaş’ın adını geçirdiği sırada alandan ‘Selo Başkan’ sloganı yükseldi.





‘BU MEYDANDAKİ HERKES BİR DEMİRCİ KAWA’DIR’





Sözlerine “Selam Amed, selam Efrîn, selam Hewlêr selam Mehabad” diyerek başlayan Buldan, “Newroz, Mezopotamya ve Ortadoğu halklarının, özgürlük eşitlik, kardeşlik ve barışı haykırdığı bir gündür. Newroz baharın gelişi, dirilişin sembolüdür. Newroz bir kez daha devrimci Kawaların isyan ettiği gündür. Newrozunuz bir kez daha kutlu olsun” dedi. Afrin’de Demirci Kawa heykelinin yıkılmasını hatırlatan Buldan, “Kawa’yı bir beton yığınından ibaret görenler şunu bilmeli ki, bu meydanda toplanan herkes birer Demirci Kawa’dır. Bu alanda toplanan her bir insanımızın ruhunda, yüreğinde Kawaların özgürlük mücadelesi yaşamaktadır. Bu yüzden demirci Kawaların heykelini yıkarak Kürdistan’daki milyonların özgürlük ve eşitlik taleplerini asla yok edemezsiniz” şeklinde konuştu.





‘BU HALK DÜN DİRENDİ YARIN DA DİRENECEK’





Buldan, Kürtlerin bin yıllardır eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış mücadelesi veren bir halk olduğunu ifade ederek, “Ancak yüzyıllardır her türlü baskıyla şiddetle karşılaşan bir halktır. Fakat hiçbir zaman ilkelerinden, mücadelesinden direnişinden taviz vermeyen bir halktır. Dün nasıl direndiyse bugün de yarın da direnecektir. Onlar, Demirci Kawa’dan korkuyorlar. Onlar, bu meydana gelmek isteyen Kemal Kurkut’tan korkuyorlar. Bu ülkeye barışın, kardeşliğin gelmesinden korkuyorlar. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu halk barış taleplerinden vazgeçmeyecek. Bu halk eşitlik ve demokrasi mücadelesini her daim sürdürecek. Her şeye inat bunu başaracak” diye konuştu.





‘DÜN DERSİM, ROBOSKİ BUGÜN EFRİN’





“Bugün Kürt halkı yaşadığı tüm coğrafyada katliamlarla karşı karşıyadır” diyen Buldan, “Tıpkı Ağrı Zilan’da, Dersim’de Roboski’de olduğu gibi bugün Efrin’de de Efrin halkı bir katliamla karşı karşıya kaldı. Oraya girenler halkı sürgün edenler bilmeli ki; Efrin halkı burada yaşaya halkın kardeşidir. Şırnak’ta Mardin’de yaşayan halkın kardeşidir. Onlara sıkılan kurşun buraya sıkılan kurşundur, onlara atılan bombalar buraya atılan bombalardır. Bu bağı kimsenin koparmaya gücü yetmeyecektir. Onlar Efrin’e barbarlıktan başka bir şey götürmediler. Talandan başka bir şey götürmediler. Kürtlerin kazanımlarına olan tahammülsüzlüklerinden dolayı Efrin’e saldırdılar. Efrin bir barış kentiydi. Savaşın yaşanmadığı, Kürtlerin, Ermenilerin, Arapların ve Türkmenlerin birlikte kardeşçe yaşadığı bir yerdi. Bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Efrin halkı kenti büyüdüğü kentte en kısa zamanda onurlu bir şekilde girecektir. Buradan tüm Efrin halkını selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.