Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğan hisseleri tavan yaptı /21 Mart 2018 15:44

Doğan hisseleri tavan yaptı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılacağı yönündeki haberle birlikte Doğan Gazetecilik hisseleri yüzde 9,54 prim yaptı.

SHABER3.COM

Doğan Gazetecilik hisseleri için devre kesici uygulaması devreye girdi.

Doğan Medya Grubu'nun Erdoğan Demirören'e satılmasına ilişkin anlaşma sağlandığı yönünde medyada yer alan haberlerin ardından Doğan Gazetecilik payları yüzde 9,54 prim yaptı ve 3.10 liraya çıktı.

Bunun üzerine Doğan Gazetecilik hisseleri için sürekli işleme ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı.

Öte yandan Hürriyet Gazetesi yüzde 18,45 primle 1,22; Doğan Holding'de yüzde 17,80 primle 0,85 lirada.

Üç hissede de devre kesici çalıştı.
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