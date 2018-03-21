Ne dertler var... AKP'li vekil 'oturacak koltuk yok' diye isyan etti

Habertürk gazetesinden Saliha Çolak’ın haberine göre, grup toplantı salonunun kapısına kadar Erdoğan’a eşlik eden Kahraman, milletvekilleriyle selamlaştı ve daha sonra ittifak yasası görüşmeleri sırasında MHP’liler tarafından kovalanan CHP’li Musa Çam’ın sığındığı çay ocağını ziyaret ederek personelin hatırını sordu. Bu sırada AKP İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, grup salonunda yer bulamadığı için odasına gittiğini belirterek Kahraman’dan bu soruna çözüm bulmasını istedi. Kıyıklık, “Ben şerefli bir milletvekiliyim ama oturacak koltuk bulamıyorum. Herkes ikişer kişi geliyor. Yer ayırtıyorlar. Ben bu zamana kadar görevimi şerefimle yaptım, öyle önceden kimseyi oturtmuyorum, oturtmam da. Benim milletvekili olarak o salonda oturacak yerimin olması gerekiyor” dedi.







Kıyıklık Kahraman’dan Meclis Başkanı olarak bu soruna çözüm bulmasını istedi.