Samanyolu Haber /Medya / Netflix’e iddialı bir rakip geliyor... /29 Temmuz 2019 23:44

Netflix’e iddialı bir rakip geliyor...

Yeni oyuncularla rekabetin gittikçe kızıştığı online Tv platformları sektörüne yeni ve güçlü bir oyuncu daha ekleniyor. Köklü TV kanalı NBC online yayıncılığa geçmek için hazırlıklara hız verdi.

SHABER3.COM

Yeni oyuncularla rekabetin gittikçe kızıştığı online Tv platformları sektörüne yeni ve güçlü bir oyuncu daha ekleniyor. Köklü TV kanalı NBC online yayıncılığa geçmek için hazırlıklara hız verdi.

BOLD– ABD’de izleyici sayısı azaldığı için geçtiğimiz günlerde zarar açıklayan Netflix’i daha zor günler bekliyor gibi. Apple,Amazon ve Disney’in online TV platformu kurmalarından sonra Amerika’nın en büyük TV kanallarından NBC de sektöre girmek için hazırlanıyor. HBO ve CBS’in de bu konuda hazırlıkları olduğu gelen bilgiler arasında.

ÖNCE BAŞKA YAPIMLAR SONRA ORİJİNAL İÇERİKLER

NBCUniversal’in CEO’su Steve Burk, ilk aşamada orijinal içerikler yerine başka üreticilerin yapımlarını lisans ücreti karşılığı yayınlayacaklarını dile getirdi. Platformun oturmasının beklendiği bu test aşamasından sonra diğer online TV’lerle rekabet edebilmek için milyar dolarlık bir içerik bütçesiyle sektöre tam anlamıyla girilmesi bekleniyor.

Bu çetin rekabetin izleyiciye nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz.
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