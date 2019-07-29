Samanyolu Haber /Ekonomi / MB’nin 41 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin 21 milyarı Hazine’ye aktarıldı /29 Temmuz 2019 23:55

MB’nin 41 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin 21 milyarı Hazine’ye aktarıldı

Merkez Bankası’nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı ‘ihtiyat akçesi’nden 21 milyarın geçen Perşembe günü Hazine’ye aktarıldığı bildirildi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası’nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı ‘ihtiyat akçesi’nden 21 milyarın geçen Perşembe günü Hazine’ye aktarıldığı bildirildi.

TBMM Genel Kurulu’nda 17 Temmuz’da kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yer alan düzenlemeyle, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamının, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamının Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine’ye devredilmesinin önü açılmıştı.

Ekonomist Uğur Gürses, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ‘ihtiyat akçesi’ aktarımının geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirildiğini duyurdu.

İhtiyat akçesi nedir?

Yedek akçe ya da yaygın bilinen adıyla "ihtiyat akçesi" TCMB'nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor.

Şu anda MB'de yaklaşık 40 milyar TL'nin yedek akçe olarak rezervlerde olduğu biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MB’nin 41 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin 21 milyarı... Sonraki Haber >>

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:59:50