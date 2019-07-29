Samanyolu Haber /Gündem / Böyle zulüm görülmedi... 75 yaşındaki kadını evinden atıyorlar /29 Temmuz 2019 23:36

Böyle zulüm görülmedi... 75 yaşındaki kadını evinden atıyorlar

İzmir'de 'Paşa' lakabıyla tanınan 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez yeni bir zulüm ile karşı karşıya...

SHABER3.COM

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırılan Gürbüz Dönmez hala cezaevinde tutuluyor... İzmir'de 'Paşa' lakabıyla tanınan 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez yeni bir zulüm ile karşı karşıya... 75 yaşındaki eşi  Ayniyet Dönmez oturduğu ev yarın zorla ellerinden alınacak... 


Olayın gelişimi şöyle 

İzmir'in tanınan simalarından 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez eşine haber vermeden oturduğu evi kaydı hayat şartı ile bir eğitim vakfına kurumuna bağışlandı. 

Çocukları olmayan çift hayatta oldukları sürece kanunen evde oturma hakları oldukları halde . 

Karabağlar Kaymakamlığı,  Ayniyet Gürbüz'e evi 5 gün içerisinde boşaltmasını istedi. Ayniyet  Gürbüz'ü yarına kadar süre veren yetkililer bunu AKP'lilerin tavsiyesi ile eşinin evi KHK ile kapatılan bir eğitim vakfına  bağışlamasını gösterdiler . 
Durumu sosyal medyadan duyuran Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hukuksuzluğa tepki gösterdi



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