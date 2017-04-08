Nefret söyleminin Avrupa'daki merkezine soruşturma

Sabah gazetesi, Avrupa baskısındaki nefret söylemleri sebebiyle bir süredir basın yayın organı olarak değil, propaganda ve hedef gösterme bülteni olarak kabul ediliyordu. Avrupa Parlamentosu'nda dağıtımı durdurulan Daily Sabah'ın ardından Almanya'da basılan Avrupa Sabah gazetesine, Alman makamlarına yönelik yaptığı Nazi, faşist vb ithamları sebebiyle Alman yargısı tarafından soruşturma başlatıldı.





Erdoğan'ın Avrupa'ya söylediği ''Ey Avrupa... Ey Almanya... Ey Hollanda... Ey faşistler... Ey Nazi artıkları... Ey Bild... Kuru gürültünüzden, yaygaralarınızdan, ahlaksız iftiralarınızdan korkacağımızı mı sanıyorsunuz?" cümlelerini büyük başlıkla manşetten gören gazetenin bu hareketi, Almanya tarafından soruşturma konusu edildi.





Henüz dava açılmayan, soruşturma aşamasındaki yayınla ilgili Türkiye'deki Sabah gazetesi, süratle basın ve ifade özgürlüğünü hatırlarken, haberde 'Almanya'dan çifte standart, iki yüzlü Almanya' gibi cümleler kullanıldı. Nefret söyleminin hamisi durumundaki gazetenin bundan sonra yayınlarında hatırlattığı batı standartlarını gözetip gözetmeyeceği bilinmezken soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor.







