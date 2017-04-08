Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Müftülüğü'nden imamlara skandal talimat! /08 Nisan 2017 14:09

İzmir Müftülüğü'nden imamlara skandal talimat!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 Nisan'daki İzmir mitingi öncesi Müftülük tüm personeline mitinge katılma zorunluluğu getirdi. Katılamayacaklardan ise mazeret bildirmeleri istendi.

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İzmir Müftülüğünde Erdoğan seferberliği

Erdoğan’ın 16 Nisan referandumu için İzmir’de yapacağı miting öncesi Müftülüğün çalışanlarına gönderdiği mesaj dikkat çekti.

Müftülük tarafından tüm personele telefon mesajı olarak iletilen metinde şöyle denildi;

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 09 Nisan Pazar günü İzmir’i ziyaret edeceklerdir. Bu neden le tüm personelimizin ilgili toplantıya katılmaları zorunludur. Lakin çok önemli işi olanların 06.04.2017 mesai bitimine kadar Müftülüğü arayarak bilgi vermeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili bilgilendirme mesajları gönderilecek olup, gereğini rica ederim.
ÖNEMLİ– 09.04.2017 tarihli İzmir’deki toplantıya eşinizi ve cemaatinizi de dahil edebilirsiniz. Bunun için yarın saat 12.00’a kadar kaç kişiyle katılacağınızı İVEDİLİKLE Müftülüğümüze bildirmenizi rica ederim.”


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