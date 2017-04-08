Ey THY ne istiyorsun trol Fatih'ten?





Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın davetlisi olarak konferanslar veren Tezcan Van gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda THY uçağına alınmadı.





Tezcan, elinde bilet olduğu halde uçağa alınmamasını Hizmet Hareketi'nin kendisine yönelik bir komplosu olduğunu savundu.





Periscope yayını yapan Tezcan, Cemaat'e yönelik komik suçlamalarda bulundu.





Ancak AKP'li trolün başına gelen rutin bir prosedürdü.







Bir takipçisi Tezcan'ın o paylaşımının altına "Ulu orta THY nin adını karalaman yanlış bir davranış. Fazla bilet satışı IATA havayolu şirketlerinin boş koltukla uçup zarar etmemeleri için kural olarak uygulanır. YOKSA SENİ THY NE YAPSIN. Canlı yayında önce saçını düzeltip Thy'yi karalayacağına bence yalan konuşma. Ben olsam sana otobüs bileti bile vermem" diye yazdı.



