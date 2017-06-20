Ne yani Erdoğan Aydın Doğan'a talimat vermemiş mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazete yazar ve yöneticileriyle yaptığı buluşmaya ilişkin "Erdoğan dün akşam bütün gazetelerin yöneticilerini, özellikle Aydın Doğan’ı çağırıp Adalet Yürüyüşü’nü vermemelerini emretti" diyen CHP'li Aykut Erdoğdu'ya Aydın Doğan'dan değil Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan cevap geldi.





Ahmet Hakan tarafsız olduğunu iddia ettiği Hürriyet gazetesi ve patronunu savunarak bu iddiayı Aydın Doğan'ın reddettiğini ileri sürdü.

Hakan, "Yalancısın ve müfterisin Aykut Erdoğdu" başlığını attığı yazıda, "Tarafsız habercilik yapmaya çalışan bir medya grubunu yalanıyla, iftirasıyla töhmet altına almaktan hiç çekinmiyor. Hem Cumhurbaşkanı’nı hem de Aydın Doğan’ı yalanıyla, iftirasıyla zan altında bırakabiliyor" ifadelerini kullandı.





ERDOĞDU'DAN CEVAP





Aykut Erdoğdu ise Twitter'dan bu sözlerle ilgili kaynağı olduğunu belirterek Hürriyet'le dalga geçti. Erdoğdu şu tweet'i attı:



