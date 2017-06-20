Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ,Trump ile telefonda görüşmek için 10 gündür randevu bekliyor /20 Haziran 2017 10:34

Erdoğan ,Trump ile telefonda görüşmek için 10 gündür randevu bekliyor

Katar krizinin başladığı ilk günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşmek istemişti. Ama hala bu görüşme gerçekleşmedi.

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Bazı Arap ülkelerinin Katar'a karşı aldıkları kararın ardından Türkiye arabulucu olmaya çalışıyor. Krizin ilk günlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması dikkat çekmişti.  Çavuşoğlu ,Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Katar kriziyle ilgili bir görüşme yapacağını söylemişti. Başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türkiye medyasında haber olan bu açıklamanın ardından her hangi bir ses çıkmadı. Amerika'da gazetecilik yapan İlhan Tanır  Trump'ın Erdoğan'ın telefonlarına çıkmadığını söyledi. Sosyal Medya hesabından duyurduğu haberde Trump'ın Erdoğan'ı 10 gündür beklettiğini yazdı...




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