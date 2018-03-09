Samanyolu Haber /Gündem / 'NATO'nun savunma sırları Rusların eline geçecek' /09 Mart 2018 00:18

'NATO'nun savunma sırları Rusların eline geçecek'

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının NATO'da ciddi bir endişe oluşturduğunu söyleyen NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel, bu anlaşmanın NATO için risk demek olduğunu ifade etti.

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Breaking Defense'e demeç veren Pavel, S-400'lerin NATO sistemlerine uygun olmadığını ve bu nedenle İttifak'ın hava savunma sistemine entegre edilemeyeceğini ve ayrı bir birim olarak kullanılacağını belirtti.

Pavel'e göre asıl risk unsuru, S-400'ler için veritabanının bir NATO müttefikinin topraklarında toplanacak ve Türkiye'deki NATO'ya ait tüm tesislerin görüntülenerek Rus sistemlerine kaydedilecek olması.

"Muharebeye hazır bir S-400 almak, herhangi eğitimsiz bir asker tarafından kullanılabilecek bir Kalaşnikof tüfeği almaya benzemez. Zira Rus uzmanlar, kompleks radar ve ateş kontrol sistemlerini kullanmayı öğretmek için Türk askerine sahada eğitim verecek" diyen Pavel, bu sayede Rusya'nın Türkiye'deki NATO varlıkları hakkında çok önemli istihbarat elde edeceğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller de, geçen hafta Atina ziyareti sırasında, S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemlerine entegre edilemediğini belirterek "Bir NATO ülkesi, bu sistemleri almadan önce bu konu incelenmeli" demişti.
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