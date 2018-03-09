Onlarca kişiyi tutuklatan bir ihbarcıdan(!) serzenişler

Havuz medyasında yazan Fuat Uğur, kendisine gönderilen itirafçı ismi verilen ancak halk arasında iftiracı olarak nitelenen kişilerden birinin mektubunu yayınladı.





Onlarca kişiyi hapse attıran ve bunun yüzünden yaşadığı zorlukları havuz medyasıyla paylaşan kişi Fevzi Taşkın adlı bir eski öğretmen. Tahliye olan bu kişi bakın mektubunda neler yazmış...





(...)

“Daha önce birkaç kez size yazdım. Ancak sizler de artık bizi duymaz oldunuz.



Ben ihraç edilmiş bir öğretmenim. Etkin pişmanlık kapsamında, tüm bildiklerimi ilgili savcılıklara ve mahkeme heyetine anlattım. Hâlâ da ayda en az iki kez tanık olarak mahkemelere gidip, ifade vermeye devam ediyorum.

Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerimi samimi bir şekilde anlattığım için, tüm arkadaş çevremi kaybettim. Hatta bırakın arkadaş çevremi, benim itirafçı olduğumu duyan, örgütle bir bağlantısı olmayan kişiler tarafından bile ayıplandım.

Şimdi, o insanlar (itirafçı olmayanlar) birer birer tahliye oluyorlar. Tahliye olanlara geçmiş olsuna gidiyorlar. Üzüntülerini ifade ediyorlar. Ben itirafçı olduğum için hiç kimse geçmiş olsuna gelmedikleri gibi, gıyabımda pek çok hakaret ve beddualara maruz kalıyorum. Resmen sosyal bir dışlanmışlıkla yüz yüzeyim.

Ne olacak bu itirafçıların hâli Sayın Fuat Uğur. Seslerini duyan yok. Gururla itirafçı olduğumu söyleyemiyorum. Çünkü bunu gururla söyleyebileceğim bir durum yok. “Ne oldu itirafçı oldun da, bir sürü insanın vebalini aldın. Senin yüzünden bir sürü insan aylarca cezaevlerinde kaldı” şeklinde sözlere muhatap oluyorum.

Ayrıca, aylarca cezaevinde kalan insanların ailelerine, diğer insanlar yardım ettiler. Şimdi cezaevinden çıktıktan sonra da bir şekilde bir iş ortamı sağlamaya çalışıyorlar.

Ama ben... Hiç kimsenin yardımını görmedim. İşverenler, ihraç olduğum için işe almadılar. İşe alabilecek olanlar da itirafçı olduğum için yüzüme bile bakmadılar.

DEVLET BİZİ KULLANDI VE ATTI ŞEKLİNDE BİR ALGI GELİŞMEYE BAŞLADI ŞAHSIMDA. Keşke ben de sesimi çıkarmayıp, paşa paşa yatsaydım diye düşünmüyor değilim. Resmen bir dışlanmışlıkla yüz yüzeyim. Psikolojim allak bullak. Devlet bize ne zaman sahip çıkacak?

Siz bir yazınızda, etkin pişmanlıktan yararlananlara, referandumdan sonra devletin bir sürprizi olacak demiştiniz. Ne oldu o sürpriz sevgili Fuat Uğur.

Biliyorum ki bu yazımı da belki okumayacaksınız, belki de okuyup, şimdi sırası değil deyip sileceksiniz. Daha büyük meseleler varken, F... eskileriyle uğraşamam diyeceksiniz.

Artık siz bilirsiniz.”