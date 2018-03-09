Samanyolu Haber /Gündem / Bir kısım KHK'lıya iade ve gazetecilere tahliye karşılığı vize serbestisi /09 Mart 2018 00:05

Bir kısım KHK'lıya iade ve gazetecilere tahliye karşılığı vize serbestisi

AB'nin Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunda Ankara'nın sunduğu önerileri olumlu değerlendirdiği, üç noktada iyileştirme isteyeceği öne sürüldü.

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Türk vatandaşlarına AB'de vize serbestisi sağlanması konusunda yıllardır süren anlaşmazlığın aşılması gündemde. Alman "Die Welt" gazetesinin üst düzey AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Türkiye'nin Türk vatandaşlar için vize serbestisi önündeki engellerin aşılması için bir ay önce yaptığı öneriler Brüksel'de olumlu yankı buldu.

Türk hükümeti, vize serbestisi için AB'nin talep ettiği 72 koşuldan yedisi dışındakileri yerine getirmiş, başta terörle mücadele yasasındaki değişiklikler olmak üzere karşılanmayan yedi koşulla ilgili olarak bir ay önce AB'ye teklifte bulunmuştu. "Die Welt"e konuşan ve isimleri açıklanmayan üst düzey AB yetkilileri, Türkiye'nin sunduğu önerilerin "çok önemli" ilerlemelere işaret ettiğini belirtti.

Üç noktada iyileştirme talebi

Haberde AB Komisyonu'nun önerilerle ilgili değerlendirmesini bu hafta içinde Türk yetkililere ileteceği ve üç noktada iyileştirmeye gidilmesini talep edeceği de aktarıldı. Brüksel'in bu bağlamda, terörle mücadele yasasında daha fazla orantılılık talep edeceği, ayrıca veri koruma ile Avrupa polis teşkilatı Europol çerçevesindeki işbirliği anlaşmasında da iyileştirmelere gidilmesini isteyeceği belirtiliyor.

AB'nin yol haritası

AB Komisyonu'nun kurum içi yol haritasına göre Türk hükümetinin iki hafta içinde talep edilen iyileştirmelere gitmesinin beklendiği, ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 26 Mart'ta Varna'da yapılacak AB liderler zirvesinde Türkiye'ye vize serbestisi konusunda olumlu mesaj verebileceği belirtiliyor. Yol haritasına göre yaz aylarında da Türkiye'nin değişiklikleri yasalara uyarlaması öngörülüyor.

Karşılığında 3 talep iddiası

Haberde, "AB'nin vize serbestisi karşılığında bu yıl sonbahar aylarından itibaren Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılmasını ve tasfiye edilen devlet memurlarından bir kısmının görevlerine geri dönmesini beklediği" ifadeleri yer alıyor. Türkiye'nin ise Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önümüzdeki yıl Şubat ayı sonuna kadar vize serbestisine yeşil ışık yakmasını beklediği, oylamanın AP seçimleri sonrasına sarkmaması beklentisi içinde olduğu belirtiliyor.

AP seçimlerinin 2019 yılı Mayıs ya da Haziran ayında yapılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 90 güne kadar seyahatlerinde vize serbestisi getirilmesi konusundaki görüşmeler 2013 yılında başlamıştı. 2016 yılı Mart ayında imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize serbestisinin 2016 yılı sonuna kadar yürürlüğe sokulması öngörülmüştü.
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