Berat'a rica: 'Mehmet Şimşek bakan olmasın'

Berat Albayrak'ın posta kutusundan Türkiye'de patronlarla siyasetçiler arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran mesajlaşmalar da çıkıyor.





Mesajlaşma zincirinin ilk iletisinde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun Turkcell yönetim kuruluna Bakan Mehmet Şimşek'i şikayet ettiği görülüyor. Terzioğlu bu mesajında Bakan Şimşek'e ne kadar ağır laflar ettiğinden övgüyle bahsediyor.





Sonrasındaki mesaj ise Turkcell'in siyasetle ilişkisinin bir ispatı. Genel Müdür Terzioğlu öyle rahat ki, Berat Albayrak'a attığı en son mesajında Mehmet Şimşek'in bakan olmaması gerektiğini açıkça ifade ediyor.





Bu rahatlık, Terzioğlu'nun, Berat Albayrak'la, Mehmet Şimşek'in arasındaki gerilime de vakıf olduğunu gösteriyor.





İşte o mesajlaşmalar.

https://wikileaks.org/berats-box/emailid/11380









