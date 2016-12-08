Samanyolu Haber /Gündem / Berat'a rica: 'Mehmet Şimşek bakan olmasın' /08 Aralık 2016 15:14

Berat'a rica: 'Mehmet Şimşek bakan olmasın'

Wikileaks'in yayınladığı Berat-Box skandalı devam ediyor... Berat'ın posta kutusundan çıkan bir mesaj, Turkcell yönetimi ile Berat'ın arasının ne kadar iyi olduğunu gösterirken, Berat Albayrak ile Mehmet Şimşek'in arasındaki gerilim ve çekişmeye dair de ipuçları taşıyor.

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Berat Albayrak'ın posta kutusundan Türkiye'de patronlarla siyasetçiler arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran mesajlaşmalar da çıkıyor.

Mesajlaşma zincirinin ilk iletisinde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun Turkcell yönetim kuruluna Bakan Mehmet Şimşek'i şikayet ettiği görülüyor. Terzioğlu bu mesajında Bakan Şimşek'e ne kadar ağır laflar ettiğinden övgüyle bahsediyor.

Sonrasındaki mesaj ise Turkcell'in siyasetle ilişkisinin bir ispatı. Genel Müdür Terzioğlu öyle rahat ki, Berat Albayrak'a attığı en son mesajında Mehmet Şimşek'in bakan olmaması gerektiğini açıkça ifade ediyor.

Bu rahatlık, Terzioğlu'nun, Berat Albayrak'la, Mehmet Şimşek'in arasındaki gerilime de vakıf olduğunu gösteriyor.

İşte o mesajlaşmalar.
https://wikileaks.org/berats-box/emailid/11380


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