NATO zirvesi'ne Trump ve Merkel arasında söz düellosu damgasını vurdu...

Almanya'yı NATO bütçesine yeterli desteği vermemekle suçlayan Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Almanya'nın Rusya'dan satın aldığı doğalgazın bir güvenlik endişesi yarattığını ifade etti ve "Almanya'nın tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor olması NATO için çok kötü bir şey" dedi.
Zirve için Brüksel'e giden Merkel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, gençlik yıllarını Doğu Almanya'da geçirdiğini hatırlatarak, "Almanya'nın bir bölümünün Sovyetler Birliği tarafından kontrol edilmesini bizzat yaşadım. Bugün özgür bir ülke olduğumuz için çok memnunum… Bağımsız bir şekilde kararlarımızı alıp bapımsız politikalarımızı geliştiriyoruz" diye konuştu.
Trump, Almanya'nın toplam enerji tüketiminin yüzde 70'inin Rusya'dan ithal edildiğini iddia ederken, Merkel bu oranın yüzde 20 olduğunu söyledi.
Trump zirve öncesinde paylaştığı Twitter mesajında ise "NATO üyeleri DAHA FAZLA ödeme yapmalı. ABD DAHA AZ. Çok adaletsiz!" demişti.
Avrupa'daki müttefiklerine daha önce de benzer eleştiriler yönelten ABD'ye, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan sert bir yanıt geldi.
Trump'ı "neredeyse her gün Avrupa'yı eleştirmekle" suçlayan Tusk, "Sevgili Amerika, müttefiklerinin değerini bil, neticede çok müttefikin yok" dedi.
Tusk, AB ülkelerinin Rusya'dan daha fazla ve Çin'e yakın miktarda savunma harcaması yaptığını da ekledi.
ABD'nin AB'den daha iyi bir müttefiki olmadığını ve olamayacağını belirten Tusk, 11 Eylül sonrasında Avrupalı askerlerin Afganistan'da öldüğünü hatırlattı.
Tüm üyeler harcamalarını artırıyor
Trump, bugün gerçekleşecek NATO toplantısının haftaya Pazartesi günü Finlandiya'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden daha zor olabileceğini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, diğer NATO ülkelerinin ABD'den faydalandığını, askeri harcamalarını yüzde 2'ye çıkarma sözünü yerine getirmediğini söylüyor. NATO üyeleri arasında geçen yıl bu hedefi tutturan yalnızca ABD, Yunanistan, Estonya, İngiltere ve Letonya bulunuyor.
Ancak NATO bu ülkelerin sayısının bu yıl içinde 8'e çıkmasını beklediğini açıklamıştı.
Soğuk Savaşın en yoğun olduğu dönemde Avrupa'da 400 binden fazla ABD askeri vardı. Bugün Türkiye de dahil Avrupa'daki ABD askeri sayısı 60 binin üzerinde.
En çok Amerikan askeri sırasıyla Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'da bulunuyor.
İkili ticaret
ABD'nin AB'den ithalatı, AB'ye ihracatından daha fazla. Bu durumdan da şikayetçi olan Trump, "Hem çiftçilerimizin, işçilerimizin ve şirketlerimizin Avrupa'da iş yapmasını imkansız kılıyorlar hem de onları NATO aracılığıyla savunmamızı istiyorlar" diyor.
Trump geçen ay AB, Kanada ve Meksika gibi müttefiklerinden çelik ve alüminyum ihracatına yeni gümrük vergileri getirmiş, AB ise buna motosiklet ve portakal suyuna gümrük vergisiyle yanıt vermişti.
Trump bugünkü toplantının ardından dört günlüğüne İngiltere'ye gelecek.