NATO zirvesi'ne Trump ve Merkel arasında söz düellosu damgasını vurdu...





Almanya'yı NATO bütçesine yeterli desteği vermemekle suçlayan Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Almanya'nın Rusya'dan satın aldığı doğalgazın bir güvenlik endişesi yarattığını ifade etti ve "Almanya'nın tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor olması NATO için çok kötü bir şey" dedi.





Zirve için Brüksel'e giden Merkel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, gençlik yıllarını Doğu Almanya'da geçirdiğini hatırlatarak, "Almanya'nın bir bölümünün Sovyetler Birliği tarafından kontrol edilmesini bizzat yaşadım. Bugün özgür bir ülke olduğumuz için çok memnunum… Bağımsız bir şekilde kararlarımızı alıp bapımsız politikalarımızı geliştiriyoruz" diye konuştu.





Trump, Almanya'nın toplam enerji tüketiminin yüzde 70'inin Rusya'dan ithal edildiğini iddia ederken, Merkel bu oranın yüzde 20 olduğunu söyledi.



