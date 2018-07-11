Erdoğan’ın bakanları ne kadar maaş alacak?









Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kabinesinde 16 bakan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan kararnameyle başbakan ve bakanların ödenek ve yolluklarını düzenleyen 3055 sayılı kanunun ismi, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun’ şeklinde değiştirildi.



Kararnamede yer alan düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlara maaş ve temsil ödeneğinden oluşan aylık ücret verilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara verilecek maaş, milletvekili ödenek ve yolluğuna eşit olacak. Bu maaşa ilave olarak beş bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ayrıca temsil ödeneği verilecek.GazeteDuvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile kabineyi oluşturan 16 bakan, göreve başladıkları 10 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 21 bin 150 lira maaş alacak. Bu maaşa ayrıca temsil ödeneği olarak 589 lira 70 kuruş eklenecek ve Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların eline aylık net 21 bin 739 lira 70 kuruş geçecek. Oktay’ın maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden, bakanların maaşı ise yönettikleri bakanlıkların bütçesinden ödenecek. Vekalet durumunda bu tutarlara ilave ödeme yapılmayacak. Milletvekilliğini bırakıp kabineye giren dört bakan milletvekilliğine göre ayda 589 lira 70 kuruş daha fazla ücret almış olacak.