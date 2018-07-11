Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın bakanları ne kadar maaş alacak? /11 Temmuz 2018 17:14

Erdoğan’ın bakanları ne kadar maaş alacak?

Türkiye'de yen süreç 16 Nisan referandumu ile başladı. 2017 yılındaki Anayasa değişikliği referandumunda evet çıktı, ardından Türkiye erken seçime gitti. “Cumhur İttifakı”nın adayı Erdoğan’ın kazandığı 24 Haziran seçimleriyle de rejim değişikliğinin önü açıldı. Nitekim Erdoğan iki gün önce Meclis’te yemin etti, ardından kabinesini açıkladı, böylece Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi resmen başladı.

SHABER3.COM





Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kabinesinde 16 bakan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan kararnameyle başbakan ve bakanların ödenek ve yolluklarını düzenleyen 3055 sayılı kanunun ismi, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun’ şeklinde değiştirildi.

Kararnamede yer alan düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlara maaş ve temsil ödeneğinden oluşan aylık ücret verilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara verilecek maaş, milletvekili ödenek ve yolluğuna eşit olacak. Bu maaşa ilave olarak beş bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ayrıca temsil ödeneği verilecek.GazeteDuvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile kabineyi oluşturan 16 bakan, göreve başladıkları 10 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 21 bin 150 lira maaş alacak. Bu maaşa ayrıca temsil ödeneği olarak 589 lira 70 kuruş eklenecek ve Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların eline aylık net 21 bin 739 lira 70 kuruş geçecek. Oktay’ın maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden, bakanların maaşı ise yönettikleri bakanlıkların bütçesinden ödenecek. Vekalet durumunda bu tutarlara ilave ödeme yapılmayacak. Milletvekilliğini bırakıp kabineye giren dört bakan milletvekilliğine göre ayda 589 lira 70 kuruş daha fazla ücret almış olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın bakanları ne kadar maaş alacak? Sonraki Haber >>

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:57:15