Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor

Uçakta gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığına bağlanmasıyla ilgili “Bağlanabilir, hiçbir manisi yok. Bir çift başlılığın olması doğru bir şey değil. Bunu artık bir yoluna koymamız lazım. Dikkat ederseniz, Hulusi Akar Paşa'yı bakan olarak açıkladık. Aynı anda da Genelkurmay Başkanı'nı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı'nı atadık” dedi.





Erdoğan, gerekli görmesi halinde ikinci cumhurbaşkanı yardımcısını da atayabileceğini belirtti. Çok başlılığa gerek olmadığını dile getiren Erdoğan, “Zaten herkes bana bağlı” ifadelerini kullandı.