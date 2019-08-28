'NATO üyesi olduğumuzu unutmamak gerekir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçağı alma yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna yanıt verdi.







CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. S-400'lerle ilgili tartışmaları hepimiz yakından izledik ve bunun yarattığı sakıncaları hem ABD ile olan ilişkilerimizde hem diğer NATO üyesi olan ittifak mensubu müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde gördük. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan bir takım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz" dedi.





Çeviköz, Putin-Erdoğan görüşmesine ve silah alımı tartışmalarına ilişkin, "Onun için bu görüşmelerin sadece iki şahıs arasındaki hoş bir sohbet olarak kalmasını ve ileriye dönük olarak Türkiye'nin bu şekilde tercihlerini farklı bir yöne doğru değiştirecek adımlar atmamasını temenni ediyoruz" yorumunda bulundu.